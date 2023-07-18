Коростелев Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Коростелев Ефим
Мать: не указана
Сын: Коростелев Савва Иванович
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Сын: Коростелев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Сын: Коростелев Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Сын: Коростелев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Сын: Коростелев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна