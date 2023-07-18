Коростелев Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоростелев Иван Ефимович

Коростелев Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Коростелев Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1890

Жена: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Жениху 18, невесте 20
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Коростелев Савва Иванович

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Коростелев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Коростелев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Коростелев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Коростелев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Рождение ребёнка
05.07.1904

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.1907

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 15.04.1912

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Георгиевна Анна Егоровна/Георгиевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно