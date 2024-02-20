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Барьяхтар Стефан Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

28.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1879

Отец: Барьяхтар Федор Анастасович

Мать: Барьяхтар Пелагея Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-156,зап.-33
Бракосочетание
19.10.1898

Жена: Барьяхтар Евгения Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-35,зап.-10
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Барьяхтар Евгения Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Барьяхтар Стефан Степанович

Мать ребёнка: Барьяхтар Евгения Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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