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Барьяхтар Стефан Степанович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

01.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Барьяхтар Стефан Федорович

Мать: Барьяхтар Евгения Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
01.05.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/е-1916г.,лист-43,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-13.
Смерть
01.05.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - оспа
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