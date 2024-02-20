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(Барьяхтар) Агрипина Степановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

23.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Барьяхтар Стефан Федорович

Мать: Барьяхтар Евгения Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
23.04.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - оспа | Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-43,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-1-13
Похороны
24.04.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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