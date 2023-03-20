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Солохин Антон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

07.11.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: Салохин Иоанн Александров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Дочь: Чухнакова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Чухнакова Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Солохин Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
12.10.1894 ст.

Дочь: Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.

Дочь: Дария Антоновна

Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.05.1901 ст.

Дочь: Елена Антоновна

Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.09.1902 ст.

Дочь: Вера Антоновна

Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солохина Ефросинья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.11.1903 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: тиф
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