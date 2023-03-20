Солохин Антон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смерти07.11.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.
Отец: Салохин Иоанн Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Дочь: Чухнакова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Чухнакова Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Сын: Солохин Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
12.10.1894 ст.
Дочь: Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.
Дочь: Дария Антоновна
Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
20.05.1901 ст.
Дочь: Елена Антоновна
Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
14.09.1902 ст.
Дочь: Вера Антоновна
Мать ребёнка: Солохина Ефросинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1903 ст.
Причина смерти: тиф