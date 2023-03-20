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Салохин Иоанн Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1824 ст.

Дата смерти

27.12.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1865 г.р.
Вычислено 1873 г.р.

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Сын: Солохин Антон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Сын: Салохин Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.12.1894 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от старости
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