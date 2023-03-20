Салохин Иоанн Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1824 ст.
Дата смерти27.12.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.
Сын: Солохин Антон Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Сын: Салохин Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.12.1894 ст.
Причина смерти: от старости