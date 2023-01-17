Овсейчук Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения15.07.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1980
Сын: Овсейчук Алексей Викторович
Мать ребёнка: Овсейчук Любовь Александровна
Рождение ребёнка
16.11.1982
Дочь: Лень Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Овсейчук Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно