Овсейчук Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсейчук Виктор Петрович

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

15.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.07.1980

Сын: Овсейчук Алексей Викторович

Мать ребёнка: Овсейчук Любовь Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.11.1982

Дочь: Лень Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Овсейчук Любовь Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсейчук Любовь Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
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