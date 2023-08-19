Клепикова (Сопегина) Федосья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Сопегина) Федосья Дмитриева

Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Сопегин Дмитрий

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
01.02.1818

Муж: Клепиков Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
24.03.1830

Дочь: Дарья Спиридонова

Отец ребёнка: Клепиков Спиридон Григорьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1831

Сын: Клепиков Акакий Спиридонов

Отец ребёнка: Клепиков Спиридон Григорьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1833

Дочь: Марфа Спиридонова

Отец ребёнка: Клепиков Спиридон Григорьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1835

Сын: Клепиков Феодор Спиридонов

Отец ребёнка: Клепиков Спиридон Григорьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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