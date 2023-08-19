Клепикова (Сопегина) Федосья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Сопегин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1818
Рождение ребёнка
24.03.1830
Дочь: Дарья Спиридонова
Отец ребёнка: Клепиков Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
05.07.1831
Сын: Клепиков Акакий Спиридонов
Отец ребёнка: Клепиков Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
24.09.1833
Дочь: Марфа Спиридонова
Отец ребёнка: Клепиков Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
16.01.1835
Сын: Клепиков Феодор Спиридонов
Отец ребёнка: Клепиков Спиридон Григорьев
Смерть
Неизвестно