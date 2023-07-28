Клепиков Спиридон Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Клепиков Григорий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1818
Рождение ребёнка
24.03.1830
Дочь: Дарья Спиридонова
Мать ребёнка: Клепикова Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
05.07.1831
Сын: Клепиков Акакий Спиридонов
Мать ребёнка: Клепикова Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
24.09.1833
Дочь: Марфа Спиридонова
Мать ребёнка: Клепикова Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
16.01.1835
Сын: Клепиков Феодор Спиридонов
Мать ребёнка: Клепикова Федосья Дмитриева
Смерть
Неизвестно