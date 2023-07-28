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Клепиков Спиридон Григорьев

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Клепиков Григорий Федоров

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
01.02.1818

Жена: Клепикова Федосья Дмитриева

Рождение ребёнка
24.03.1830

Дочь: Дарья Спиридонова

Мать ребёнка: Клепикова Федосья Дмитриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1831

Сын: Клепиков Акакий Спиридонов

Мать ребёнка: Клепикова Федосья Дмитриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1833

Дочь: Марфа Спиридонова

Мать ребёнка: Клепикова Федосья Дмитриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1835

Сын: Клепиков Феодор Спиридонов

Мать ребёнка: Клепикова Федосья Дмитриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно