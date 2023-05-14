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Аракелян Сергей Григорьевич
Аракелян Сергей Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Аракелян Григорий Погосович
1921 г.р.
Мать
Бадалян-Аракелян Люся
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Аракелян Григорий Погосович
Мать:
Бадалян-Аракелян Люся
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