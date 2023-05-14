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Аракелян Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Аракелян Григорий Погосович

Мать: Бадалян-Аракелян Люся