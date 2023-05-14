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Аракелян Григорий Погосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Аракелян Погос

Мать: Саакян-Аракелян Марал

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Аракелян Мариета Григорьевна

Мать ребёнка: Бадалян-Аракелян Люся

Рождение ребёнка
1955

Сын: Аракелян Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Бадалян-Аракелян Люся

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Аракелян Джульета Григорьевна

Мать ребёнка: Бадалян-Аракелян Люся

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Аракелян Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Бадалян-Аракелян Люся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадалян-Аракелян Люся

Смерть
2005