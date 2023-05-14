Аракелян Григорий Погосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Аракелян Погос
Мать: Саакян-Аракелян Марал
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Аракелян Мариета Григорьевна
Мать ребёнка: Бадалян-Аракелян Люся
Рождение ребёнка
1955
Сын: Аракелян Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Бадалян-Аракелян Люся
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Аракелян Джульета Григорьевна
Мать ребёнка: Бадалян-Аракелян Люся
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Аракелян Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Бадалян-Аракелян Люся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадалян-Аракелян Люся
Смерть
2005