Шиховцова (Рыбакова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
Дата смерти?.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1978
Отец ребёнка: Шиховцов Сергей Петрович
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1981
Сын: Шиховцов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Шиховцов Сергей Петрович
Смерть
?.07.2013