Шиховцова (Рыбакова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиховцова (Рыбакова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Дата смерти

?.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиховцов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1978

Сын: Шиховцов Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Шиховцов Сергей Петрович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1981

Сын: Шиховцов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шиховцов Сергей Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
?.07.2013
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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