Шиховцов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1978
Мать ребёнка: Шиховцова (Рыбакова) Валентина Николаевна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1981
Сын: Шиховцов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Шиховцова (Рыбакова) Валентина Николаевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область