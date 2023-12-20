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Шиховцов Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиховцова (Рыбакова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
12.04.1978

Сын: Шиховцов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Шиховцова (Рыбакова) Валентина Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1981

Сын: Шиховцов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Шиховцова (Рыбакова) Валентина Николаевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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