Ольшевская (Аксёнова) Мария Сергеевна
Место рожденияКазахская ССР, Карагандинская область, Осокаровский район, посёлок №8
Дата рождения15.09.1936
Дата смерти12.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936
Казахская ССР, Карагандинская область, Осокаровский район, посёлок №8
Рождение ребёнка
13.12.1956
Сын: Аксёнов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей
Казахская ССР, Караганда
Бракосочетание
10.10.1958
Рождение ребёнка
25.11.1960
Сын: Ольшевский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Ольшевский Иван Владимирович
Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
27.06.1962
Дочь: Иммель Галина Ивановна
Отец ребёнка: Ольшевский Иван Владимирович
Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
11.03.1966
Дочь: Капцова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ольшевский Иван Владимирович
Казахская ССР, Караганда
Иммиграция
2012
Смерть
12.12.2021