Ольшевская (Аксёнова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольшевская (Аксёнова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Казахская ССР, Карагандинская область, Осокаровский район, посёлок №8

Дата рождения

15.09.1936

Дата смерти

12.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936

Отец: Аксёнов Сергей Андриянович

Мать: Размолодина Матрёна Матвеевна

Казахская ССР, Карагандинская область, Осокаровский район, посёлок №8
Рождение ребёнка
13.12.1956

Сын: Аксёнов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей

Казахская ССР, Караганда
Бракосочетание
10.10.1958

Муж: Ольшевский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
25.11.1960

Сын: Ольшевский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ольшевский Иван Владимирович

Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
27.06.1962

Дочь: Иммель Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ольшевский Иван Владимирович

Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
11.03.1966

Дочь: Капцова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ольшевский Иван Владимирович

Казахская ССР, Караганда
Иммиграция
2012
Козловщина, Дятловский район, Гродненская область
Смерть
12.12.2021
Козловщина, Дятловский район, Гродненская область