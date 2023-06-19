Капцова (Ольшевская) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Ольшевская) Валентина Ивановна

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

11.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966

Отец: Ольшевский Иван Владимирович

Мать: Ольшевская Мария Сергеевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капцов Валерий Анатольевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
25.05.1989

Сын: Капцов Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Капцов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капцова -

Отец ребёнка: Капцов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капцов -

Отец ребёнка: Капцов Валерий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Валерий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Валерий Анатольевич