Капцова (Ольшевская) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966
Рождение ребёнка
04.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капцов Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
25.05.1989
Отец ребёнка: Капцов Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капцова -
Отец ребёнка: Капцов Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капцов -
Отец ребёнка: Капцов Валерий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно