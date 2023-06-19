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Аксёнов Сергей Андриянович

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Место рождения

Крутые Хутора, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1910

Дата смерти

18.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Аксёнов Андриян Тимофеевич

Мать: Аксёнова Домна Мареевна

Крутые Хутора, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Раскулачивание
1931
Рождение ребёнка
Между 1932 и 1936

Дочь: Аксёнова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Размолодина Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
15.09.1936

Дочь: Ольшевская Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Размолодина Матрёна Матвеевна

Казахская ССР, Карагандинская область, Осокаровский район, посёлок №8
Рождение ребёнка
25.12.1939

Дочь: Матюхина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Размолодина Матрёна Матвеевна

Казахская ССР, Карагандинская область, Осокаровский район, посёлок №8
Военная служба
20.05.1942
Красноармеец-сапёр, призван на войну 20 мая 1942 года Осакаровским РВК Карагандинской области, 37 отд. Сап. Рота. Боевые действия в составе 330 стр.полк. Прибыл в часть 12.11.1942 года в/часть 4 ОБВ, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Размолодина Матрёна Матвеевна

Смерть
18.02.1943
Ленинградская область Всеволжский район
Убит на войне. Первичное место захоронения: Ленинградская область, Всеволжский район, д. Московская Дубровка, в районе Северные Пески, р. Нева, правый берег. Место захоронения: Ленинградская область, ... Показать все