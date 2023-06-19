Аксёнов Сергей Андриянович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти18.02.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Раскулачивание
1931
Рождение ребёнка
Между 1932 и 1936
Дочь: Аксёнова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Размолодина Матрёна Матвеевна
Рождение ребёнка
15.09.1936
Дочь: Ольшевская Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Размолодина Матрёна Матвеевна
Казахская ССР, Карагандинская область, Осокаровский район, посёлок №8
Рождение ребёнка
25.12.1939
Дочь: Матюхина Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Размолодина Матрёна Матвеевна
Казахская ССР, Карагандинская область, Осокаровский район, посёлок №8
Военная служба
20.05.1942
Красноармеец-сапёр, призван на войну 20 мая 1942 года Осакаровским РВК Карагандинской области, 37 отд. Сап. Рота. Боевые действия в составе 330 стр.полк. Прибыл в часть 12.11.1942 года в/часть 4 ОБВ, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1943
Ленинградская область Всеволжский район
Убит на войне. Первичное место захоронения: Ленинградская область, Всеволжский район, д. Московская Дубровка, в районе Северные Пески, р. Нева, правый берег. Место захоронения: Ленинградская область, ... Показать все