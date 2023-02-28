Василий Демидов
Место рождения
Дата рождения16.07.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1836
Отец: Демид Никитин
Мать: Пелагея (Гаврилова)
Рождение ребёнка
26.09.1859
Дочь: Устиния Васильева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Военная служба
1860
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евфросиния Васильева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно