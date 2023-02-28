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Василий Демидов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.07.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1836

Отец: Демид Никитин

Мать: Пелагея (Гаврилова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1859

Дочь: Устиния Васильева

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1860
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евфросиния Васильева

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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