Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Катанова (Богатова) федосья
Катанова (Богатова) федосья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Александровка
Дата рождения
1805
Пол
Женский
Отец
Богатовъ Малафей
1784 г.р.
Мать
Богатова Мавра
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Богатовъ Малафей
Мать:
Богатова Мавра
Александровка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия