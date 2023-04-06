Плехановъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Плехановъ Артемий
Мать ребёнка: Плеханова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Плеханова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Прохорова Авдотья
Мать ребёнка: Плеханова Настасья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно