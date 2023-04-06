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Плехановъ Яковъ

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Плехановъ Иванъ

Мать: Плеханова Ирина Афонасьева

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Плехановъ Артемий

Мать ребёнка: Плеханова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Плеханова Настасья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Прохорова Авдотья

Мать ребёнка: Плеханова Настасья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Настасья Васильева

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