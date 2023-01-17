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(Шилкин) Акилина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1856

Отец: Шилкин Михаил Егоров

Мать: Шилкина Агапия Григорьева

Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Вершинин Федот Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1882

Дочь: Мария Федотовна

Отец ребёнка: Вершинин Федот Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1883

Дочь: Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Вершинин Федот Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1889

Сын: Вершинин Сергей Федотович

Отец ребёнка: Вершинин Федот Андреевич

Рождение ребёнка
22.02.1898

Дочь: Клавдия Федотовна

Отец ребёнка: Вершинин Федот Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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