(Шилкин) Акилина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1856
Отец: Шилкин Михаил Егоров
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
22.01.1882
Дочь: Мария Федотовна
Отец ребёнка: Вершинин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
06.01.1883
Дочь: Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Вершинин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
16.11.1889
Сын: Вершинин Сергей Федотович
Отец ребёнка: Вершинин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
22.02.1898
Дочь: Клавдия Федотовна
Отец ребёнка: Вершинин Федот Андреевич
Смерть
Неизвестно