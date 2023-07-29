Пищулина Марфа Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищулина Марфа Самсоновна

Пищулина Марфа Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1853

Сын: Пищулин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Пищулин Яков Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close