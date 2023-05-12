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Прыкина Анастасия Сергеевна
Прыкина Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.?
Пол
Женский
Отец
Прыкин Сергей Леонидович
Мать
Прыкина Наталья Николаевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
04.11.?
Отец:
Прыкин Сергей Леонидович
Мать:
Прыкина Наталья Николаевна
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