Прыкин Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1986
Дочь: Прыкина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Прыкина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.?
Дочь: Прыкина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Прыкина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно