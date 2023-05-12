Прыкин Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыкин Сергей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1986

Дочь: Прыкина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Прыкина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.?

Дочь: Прыкина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Прыкина Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прыкина Наталья Николаевна

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