Konrad czerski
Место рожденияCzersk, Masovian Voivodeship Poland
Дата рожденияОколо 1248
Дата смерти23.06.1294
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1248
Отец: Siemowit I
Мать: Pereyaslava Danilova
Czersk, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1270
Дочь: Anna czerska
Мать ребёнка: Jadwiga Bolesławówna
Czersk, Masovian Voivodeship Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.06.1294
Czersk, Masovian Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
Warka, Masovian Voivodeship Poland