Konrad czerski — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKonrad czerski

Konrad czerski

Место рождения

Czersk, Masovian Voivodeship Poland

Дата рождения

Около 1248

Дата смерти

23.06.1294

Пол

Мужской

Отец

Около 1215 г.р.

Мать

1229 г.р.

Дети

1270 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1248

Отец: Siemowit I

Мать: Pereyaslava Danilova

Czersk, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1270

Дочь: Anna czerska

Мать ребёнка: Jadwiga Bolesławówna

Czersk, Masovian Voivodeship Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.06.1294
Czersk, Masovian Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
Warka, Masovian Voivodeship Poland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close