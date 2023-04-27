Siemowit I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Siemowit I

Место рождения

Czersk, Poland

Дата рождения

Около 1215

Дата смерти

23.06.1262

Пол

Мужской

Отец

1187 г.р.

Мать

1192 г.р.

Жена

1229 г.р.

Дети

Около 1248 г.р.
1254 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1215

Отец: Of Masovia Konrad I

Мать: Of Rus Agafia Svyatoslavna

Czersk, Poland
Рождение ребёнка
Около 1248

Сын: Konrad czerski

Мать ребёнка: Pereyaslava Danilova

Czersk, Masovian Voivodeship Poland
Бракосочетание
Около 1248

Жена: Pereyaslava Danilova

Рождение ребёнка
1254

Сын: Of Mazovia Boleslav II.

Мать ребёнка: Pereyaslava Danilova

Płock, Mazowieckie Polska
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.06.1262
d. Jazdów
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