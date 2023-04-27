Siemowit I
Место рожденияCzersk, Poland
Дата рожденияОколо 1215
Дата смерти23.06.1262
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1215
Отец: Of Masovia Konrad I
Czersk, Poland
Рождение ребёнка
Около 1248
Сын: Konrad czerski
Мать ребёнка: Pereyaslava Danilova
Czersk, Masovian Voivodeship Poland
Бракосочетание
Около 1248
Жена: Pereyaslava Danilova
Рождение ребёнка
1254
Мать ребёнка: Pereyaslava Danilova
Płock, Mazowieckie Polska
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.06.1262
d. Jazdów