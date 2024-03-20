Кононова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

1990 г.р.
1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1967

Отец: не указан

Мать: Крамская Елена Павловна

Рождение ребёнка
23.03.1990

Сын: Кононов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1992

Сын: Кононов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович

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