Кононова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1967
Мать: Крамская Елена Павловна
Рождение ребёнка
23.03.1990
Сын: Кононов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1992
Сын: Кононов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович