Кононов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1990

Сын: Кононов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кононова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1992

Сын: Кононов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кононова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Ирина Николаевна

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