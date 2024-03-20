Кононов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1990
Сын: Кононов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кононова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1992
Сын: Кононов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кононова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Ирина Николаевна