Серебрякова Анисия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Анисия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1853

Дочь: Серебрякова Мария Мартиновна

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Артамонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1855

Дочь: Серебрякова Акилина Мартиновна

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Артамонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1856

Дочь: Серебрякова Ефимия Мартиновна

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Артамонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Мартин Артамонович

Смерть
Неизвестно