Серебрякова Анисия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1853
Дочь: Серебрякова Мария Мартиновна
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Артамонович
Рождение ребёнка
19.06.1855
Дочь: Серебрякова Акилина Мартиновна
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Артамонович
Рождение ребёнка
15.09.1856
Дочь: Серебрякова Ефимия Мартиновна
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно