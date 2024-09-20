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Белицкий Никифор Лукьянович

Место рождения

Старый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

03.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Белицкий Лукьян Степанович

Мать: Белицкая Евдокия

Старый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белицкий Антоний Никифорович

Мать ребёнка: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белицкий Федот Никифорович

Мать ребёнка: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билецкий Аврамий Никифорович

Мать ребёнка: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Белицкий Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна

Старый Мерчик, Харківська область
Смерть
03.12.1897
Старый Мерчик, Харківська область

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