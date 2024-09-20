Белицкий Никифор Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти03.12.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Белицкий Лукьян Степанович
Мать: Белицкая Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белицкий Антоний Никифорович
Мать ребёнка: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белицкий Федот Никифорович
Мать ребёнка: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билецкий Аврамий Никифорович
Мать ребёнка: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Белицкий Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Белицкая (Буклей) Христина Яковлевна
Смерть
03.12.1897