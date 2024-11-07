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Кавецкий Антон Януариевич

Место рождения

г. Молодечно, Гродненская губ. (сейчас Минская обл.), РИ

Дата рождения

26.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1884

Отец: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович

Мать: Кавецкая / Kawecka (Nagy) (Dominyka) Домника Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кавецкая) Лидия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кавецкий Пётр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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