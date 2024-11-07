Кавецкий Антон Януариевич
Место рожденияг. Молодечно, Гродненская губ. (сейчас Минская обл.), РИ
Дата рождения26.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1884
Отец: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович
Мать: Кавецкая / Kawecka (Nagy) (Dominyka) Домника Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кавецкая) Лидия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно