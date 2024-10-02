Кавецкая / Kawecka (Dominyka) Домника Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавецкая / Kawecka (Dominyka) Домника Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Nagy Janoś

Мать: Nagy (Kováts) Terézia

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кавецкая) Степанида

Отец ребёнка: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович

Рождение ребёнка
15.09.1882

Дочь: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна

Отец ребёнка: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович

Рождение ребёнка
26.10.1884

Сын: Кавецкий Антон Януариевич

Отец ребёнка: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович

Смерть
Неизвестно

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