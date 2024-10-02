Кавецкая / Kawecka (Dominyka) Домника Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Nagy Janoś
Мать: Nagy (Kováts) Terézia
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кавецкая) Степанида
Отец ребёнка: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович
Рождение ребёнка
15.09.1882
Дочь: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна
Отец ребёнка: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович
Рождение ребёнка
26.10.1884
Сын: Кавецкий Антон Януариевич
Отец ребёнка: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Януарий Антонович
Смерть
Неизвестно