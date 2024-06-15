Екатерина Иванова 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Волково, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Зиновий Иванов

Отец ребёнка: Иван

Волково, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ануфрий Иванов

Отец ребёнка: Иван

Волково, Старицкий район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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