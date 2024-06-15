Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Зиновий Иванов
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ануфрий Иванов
Отец ребёнка: Иван
Смерть
Неизвестно