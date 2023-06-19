Некрасова (Лопнева) Евфалия Павловна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти23.08.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лопнев Павел Андреевич
Мать: Арепьева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Некрасова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеевич
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.08.1939
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область