Некрасова (Лопнева) Евфалия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Лопнева) Евфалия Павловна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

23.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лопнев Павел Андреевич

Мать: Арепьева Ольга Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Некрасова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.08.1939
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область