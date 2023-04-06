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Бухарцов Пимен Ларионов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Бухарцов Ларион Фадеев

Мать: Бухарцова Федосья Михайлова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Бухарцов Петр Пименов

Мать ребёнка: Бухарцова Катерина Дмитриева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Фекла Пименова

Мать ребёнка: Бухарцова Катерина Дмитриева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1796 ст.

Дочь: Феодосия Пименова

Мать ребёнка: Бухарцова Катерина Дмитриева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Катерина Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1796
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