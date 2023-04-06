Бухарцов Пимен Ларионов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Бухарцова Катерина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Фекла Пименова
Мать ребёнка: Бухарцова Катерина Дмитриева
Рождение ребёнка
30.05.1796 ст.
Дочь: Феодосия Пименова
Мать ребёнка: Бухарцова Катерина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1796