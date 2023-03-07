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Бухарцова Катерина Дмитриева

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Бухарцов Петр Пименов

Отец ребёнка: Бухарцов Пимен Ларионов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Фекла Пименова

Отец ребёнка: Бухарцов Пимен Ларионов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1796 ст.

Дочь: Феодосия Пименова

Отец ребёнка: Бухарцов Пимен Ларионов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Пимен Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1796
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