Бухарцова Катерина Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Бухарцов Пимен Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Фекла Пименова
Отец ребёнка: Бухарцов Пимен Ларионов
Рождение ребёнка
30.05.1796 ст.
Дочь: Феодосия Пименова
Отец ребёнка: Бухарцов Пимен Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1796