Жирухин Косьма Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирухин Косьма Никифорович

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Место рождения

п. Малоежевского

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Малоежевского
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Зеленина Евфрасинья Косьмина

Мать ребёнка: не указана

п. Малоежевского
Место жительства
Неизвестно
п. Малоежевского
Смерть
Неизвестно
п. Малоежевского
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