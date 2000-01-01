Жирухин Косьма Никифорович
Место рожденияп. Малоежевского
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Малоежевского
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Зеленина Евфрасинья Косьмина
Мать ребёнка: не указана
п. Малоежевского
Место жительства
Неизвестно
п. Малоежевского
Смерть
Неизвестно
п. Малоежевского