Зеленина (Жирухина) Евфрасинья Косьмина
Место рожденияп. Малоежевского
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Жирухин Косьма Никифорович
Мать: не указана
п. Малоежевского
Бракосочетание
20.01.1885
1885г. МК Камешница (свадьба) жених 22 год, невеста 17 лет ГАКО ф. 237 оп. 226 д. 96
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917