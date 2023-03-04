Зеленина (Жирухина) Евфрасинья Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленина (Жирухина) Евфрасинья Косьмина

Зеленина (Жирухина) Евфрасинья Косьмина

avatar

Место рождения

п. Малоежевского

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Жирухин Косьма Никифорович

Мать: не указана

п. Малоежевского
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Зеленин Алексей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1885г. МК Камешница (свадьба) жених 22 год, невеста 17 лет ГАКО ф. 237 оп. 226 д. 96
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close