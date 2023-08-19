Алешко (Драгун Либо Драгунова) Антонина Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешко (Драгун Либо Драгунова) Антонина Францевна

Место рождения

Болтогузы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

16.09.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Драгун Или Драгунов Франц Матфеевич

Мать: не указана

Болтогузы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
13.05.1885 ст.

Муж: Алешко Лазар Иванович

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.06.1887 ст.

Сын: Алешко Пётр Лазаревич

Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.

Сын: Алешко Кирилл Лазаревич

Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.05.1893 ст.

Сын: Алешко Николай Лазаревич

Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.07.1895 ст.

Дочь: Стефанида Лазаревна

Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.01.1898 ст.

Дочь: Алешко Анастасия Лазаревна

Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.

Сын: Алешко Прокопий Лазаревич

Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.03.1901 ст.

Сын: Алешко Герасим Лазаревич

Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович

Железники, Мядельский район, Минская область
Смерть
16.09.1902 ст.
Железники, Мядельский район, Минская область
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