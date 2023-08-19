Алешко (Драгун Либо Драгунова) Антонина Францевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти16.09.1902 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Драгун Или Драгунов Франц Матфеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1885 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.
Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1893 ст.
Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1895 ст.
Дочь: Стефанида Лазаревна
Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1898 ст.
Дочь: Алешко Анастасия Лазаревна
Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.
Сын: Алешко Прокопий Лазаревич
Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Алешко Лазар Иванович
Смерть
16.09.1902 ст.