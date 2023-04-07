Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Степан Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванович
Смерть
Неизвестно