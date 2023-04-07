Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисия Петровна

Анисия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1679 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Степан Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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