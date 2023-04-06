Павел Захаров
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Захар Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Спиридон Павлович
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Михаил Павлович
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
19.05.1730
Сын: Федор Павлович
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Владимир Павлович
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ефим Павлович
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Смерть
1776