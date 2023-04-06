Павел Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Захаров

Павел Захаров

avatar

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Захар Иванов

Мать: не указана

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Спиридон Павлович

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Михаил Павлович

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1730

Сын: Федор Павлович

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Владимир Павлович

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ефим Павлович

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Смерть
1776
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close