Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Иванова

Агафья Иванова

avatar

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Спиридон Павлович

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Михаил Павлович

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1730

Сын: Федор Павлович

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Алексей Павлович

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Владимир Павлович

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ефим Павлович

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Павел Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Захаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close