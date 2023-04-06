Агафья Иванова
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Спиридон Павлович
Отец ребёнка: Павел Захаров
Рождение ребёнка
1728
Сын: Михаил Павлович
Отец ребёнка: Павел Захаров
Рождение ребёнка
19.05.1730
Сын: Федор Павлович
Отец ребёнка: Павел Захаров
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Павел Захаров
Рождение ребёнка
1732
Сын: Алексей Павлович
Отец ребёнка: Павел Захаров
Рождение ребёнка
1741
Сын: Владимир Павлович
Отец ребёнка: Павел Захаров
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ефим Павлович
Отец ребёнка: Павел Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Павел Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Павел Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Захаров
Смерть
Неизвестно