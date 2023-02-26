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Кирилл Антипов

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1860

Жена: Наталия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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