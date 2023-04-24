Дятлов Исаак Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.
Дочь: Дятлов Алексей Исаакович
Мать ребёнка: Дятлова Ирина Андреевна
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин деревни Николаевка Владиславской волости Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дятлова Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно