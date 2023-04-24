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Дятлов Исаак Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.

Дочь: Дятлов Алексей Исаакович

Мать ребёнка: Дятлова Ирина Андреевна

Место жительства
1904 ст.
Крестьянин деревни Николаевка Владиславской волости Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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