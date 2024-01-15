Кальмина (Курьева?) Марфа Егорова
Место рожденияс.Ивановское, Горбатовский у.
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1836
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Кальмина) Екатерина Прокопьева
Отец ребёнка: Кальмин Прокопий Савельевич 1
Смерть
Неизвестно