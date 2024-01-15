Кальмина (Курьева?) Марфа Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Курьева?) Марфа Егорова

Место рождения

с.Ивановское, Горбатовский у.

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1836

Муж: Кальмин Прокопий Савельевич 1

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Кальмина) Екатерина Прокопьева

Отец ребёнка: Кальмин Прокопий Савельевич 1

Смерть
Неизвестно

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