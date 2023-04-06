Фостов Дмитрий Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Погожая Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Фостова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1865
Мать ребёнка: Фостова Зиновия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фостова Зиновия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно