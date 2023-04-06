Фостов Дмитрий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фостов Дмитрий Стефанович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1845 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Погожая Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фостова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1865

Сын: Фостов Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Фостова Зиновия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фостова Зиновия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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