Фостова Зиновия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Погожая Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фостов Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
02.02.1865
Отец ребёнка: Фостов Дмитрий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно