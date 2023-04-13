Фостова Зиновия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фостова Зиновия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Погожая Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фостов Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
02.02.1865

Сын: Фостов Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Фостов Дмитрий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фостов Дмитрий Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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