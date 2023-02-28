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Фёкла Лукина

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

22.11.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1878

Муж: Антоний Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
22.11.1882
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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