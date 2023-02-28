Фёкла Лукина
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти22.11.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1878
Муж: Антоний Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
22.11.1882
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище