Шматов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шматов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1924

Сын: Шматов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.03.1935

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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