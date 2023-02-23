Шматов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1924
Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.03.1935
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Шматова Анна Трофимовна/Тимофеевна
Смерть
Неизвестно