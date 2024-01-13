Шматов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шматов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1892 ст.

Сын: Шматов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Землянка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шматов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шматов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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