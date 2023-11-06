Ильичева (Солотенкова) Нина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичева (Солотенкова) Нина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1941

Отец: Солотенков Семен Осипович

Мать: Солотенкова Татьяна Васильевна

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